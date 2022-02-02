У "Слузі народу" заявили, що Олександру Трухіну не місце в політсилі [ Редактировать ]
Нардепові Олександру Трухіну не місце у фракції та в партії. Таку заяву зробили у політсилі "Слуга Народу" після того, як журналісти оприлюднили ще одне відео після ДТП за участю депутата.
На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити йому втекти. У "Слузі народу" заявили: нардеп має вийти з партії самостійно, інакше таке рішення ухвалить сама політсила.
Нагадаю, аварія за участю депутата сталася 23 серпня поблизу столиці на шляху з Полтави до Києва. Було травмовано шестеро людей. Політик стверджував, що він не був за кермом. Справу розслідує ДБР, там досі не встановили чи керував Трухін автомобілем.
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