Аварія за участю депутата сталася 23 серпня поблизу столиці на шляху з Полтави до Києва.

Нардепові Олександру Трухіну не місце у фракції та в партії. Таку заяву зробили у політсилі "Слуга Народу" після того, як журналісти оприлюднили ще одне відео після ДТП за участю депутата.

На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити йому втекти. У "Слузі народу" заявили: нардеп має вийти з партії самостійно, інакше таке рішення ухвалить сама політсила.

Нагадаю, аварія за участю депутата сталася 23 серпня поблизу столиці на шляху з Полтави до Києва. Було травмовано шестеро людей. Політик стверджував, що він не був за кермом. Справу розслідує ДБР, там досі не встановили чи керував Трухін автомобілем.