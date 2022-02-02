Лікар із телефону. Медики Дніпропетровської обласної дитячої лікарні створили телеграм-чат для батьків. Консультують усіх охочих. За кілька днів існування чату до нього вже приєдналися майже півтори тисячі користувачів. Як усе працює - дізналися наші кореспонденти.

Більше ніж тиждень Валерія з 11-місячним Іваном перебувають у стаціонарі дитячої лікарні. У хлопчика - вроджена патологія нирок, гідронефроз. Сімейний лікар, із яким уклали декларацію, не розпізнав недугу в дитини. Тож жінка звернулася по допомогу до інших медиків.

Валерія Бойко, мати пацієнта:

Увидела случайно в фб, что можно в чате написать, в Телеграме, свои симптомы и связатся з врачем онлайн. Мне очень быстро ответили. Доктор порекомендовал сходить на УЗИ. Вот так мы и попали на госпитализацию.

Маленького Івана прооперували, він вже одужує. А все тому, що хлопчику вчасно надали допомогу. Адже хвороби в дітей, кажуть лікарі, розвиваються швидко, і важливо їх не проґавити.

Марина Бойко, завідувачка відділення урології та реконструктивної хірургії Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Тут идут иногда, на минуты исчесляется чем закончится это заболевание. Иногда детки лишаются детородных органов, а ми можем вовремя все это вылечить.

Щоб батьки могли вчасно звернутися по допомогу, не гаяли час і при цьому не вистоювали в довжелезних чергах у поліклініках - в обласній дитячій лікарні створили телеграм-чат "Лікар з телефону".

Денис Вернігора, дитячий уролог-хірург Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Создали социальный проект, где родители говорят о какой-то проблеме, совершенно простой на их взгляд, а мы уже понимаем нужна ему госпитализация, не нужна, с кем его связать.

На зв'язку із батьками чи не цілодобово фахівці різного профілю - від педіатрів до урологів. Лише за кілька днів існування до чату приєдналися майже півтори тисячі користувачів.

Михайло Ісаак, лікар-анестезіолог Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Здравствуйте, нужна консультиация. Ребенку 3,5 года. В ночь со среды на четверг начала подниматься температура. Сбивали "Нурофеном", началась рвота. Врач назначил "Нурофен", свечи і "Беторгин". У данному випадку потрібно продовжувати давати жарознижувальні препарати обильне пиття і потрібно здавати загалшьний аналіз крові та сечі, аби розібратисмя вірусна інфекція чи бактеріальна.

Як правило, кажуть медики, батьки консультуються щодо вакцинації чи підвищеної температури.

Михайло Ісаак, лікар-анестезіолог Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Пацієнт пише, були у сімейника позавчора. Покращився стан, але сьогодні знову погіршився. Їм знову потрібно їхати, записатися, це незручно. Вони написали, якщо ми можемо надати допомогу цьому пацієнту, я розписую план лікування, план дій і ми з ними стараємось тримати зв'язок.

Лікарі переконують - у телеграм-чаті готові консультувати батьків із різних регіонів. Єдине - просять деталізувати свої запитання: описувати симптоми, зазначати вік і вагу дитини, що турбує, протягом якого часу та які медичні препарати вже приймали.