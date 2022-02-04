На з'їзді партії "Удар" виступили Петро Порошенко та Юрій Луценко [ Редактировать ]
Єднатися готові, але у парламент підуть самостійно. Партія "Удар" - провела з'їзд. Кого на нього запросили? І які рішення там ухвалили - Іван Пінчук розповість.
Усі в зборі. Фото на згадку. У Києві - 25 з'їзд партії "Удар". Чекають - на Кличка. Той - бере слово, і одразу говорить про зовнішню загрозу:
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Ворог хоче, що б ми всі боялись, хоче, щоб страх паралізував наші думки, наші дії, страх паралізував нашу державу. Хоче, щоб країна зупинилась. Але ми не зупинимось.
Поруч із Віталієм на з'їзді - його брат, Володимир.
Володимир Кличко:
Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для страны. Я спросил себя, что я могу сделать. Я рекомендую каждому из вас сделать то же самое. Я вступил в тероброну.
З головного на з'їзді - "Удар" іде на вибори до парламенту. При чому - іде самостійно. Але закликає всіх до єднання. А єднатися є з ким. У гостях на з`їзді - Кіра Рудик, Юрій Луценко, Руслан Рябошапка, привітання від Юлії Тимошенко та європейських політиків. Тут і Петро Порошенко.
Петро Порошенко:
Дорогий Віталію. Дорогий Володимире. Дуже крутий виступ і дуже крутий вчинок. Вісім років ми з вами боронимо державу. І ми в ЄС з великою приємністю згадуємо ті часи, коли "Солідарність" і "Удар" в складі єдиної фракції проводили надзвичайно важливі реформи.
Юрій Луценко:
Я горжуся тим, що дружу з Віталієм Кличком дуже давно. Здається, з 2004 року. Коли ми вперше потисли руки і мали довгу дружню розмову. А потім пройшли через багато що.
Наприкінці з'їзду партія підготувала звернення - до керівництва держави скликати форум єдності. Та до міжнародної спільноти - із закликом протистояти російській агресії разом з Україною.
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