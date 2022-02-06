Міністр фінансів України Сергій Марченко не підтримує ініціативу щодо обмеження працевлаштування за схемою так званих "зарплатних" ФОПів. Насамперед треба завершити процес переведення всіх підприємців на касові апарати (РРО). Про це він розповів у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

З ФОПами зараз потрібно пройти цей етап запровадження реєстратора розрахункових операцій... ФОПи досить чутлива категорія суб'єктів господарювання. І тому такого різного роду новації мають бути у першу чергу обґрунтовані та відображати суспільні настрої. Навіть якщо комусь вважатиметься що це несправедливо. Але до таких чутливих речей я б підходив дуже обережно. Для початку давайте подивимось, як працюють касові апарати, Як що б ми могли максимально детінізувати у нас ринок. А далі уже будемо дивитися... такої критичної необхідності зараз намагатися всіх ФОПів перевести на зарплатні проекти я не бачу.

"Зарплатними" називають ФОПи, коли роботодавці замість офіційного працевлаштування співробітників наймають фізосіб-підприємців для мінімізації сплати податків.

Обмежити можливість компаній наймати на роботу ФОПів 3-ї групи з метою ухиляння від оподаткування нещодавно запропонував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що міністр фінансів Марченко розповів "Інтеру" про вплив загрози російського вторгнення на стабільність економіки.