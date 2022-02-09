Екстремальна школа. На Буковині діти вчаться в дерев'яній споруді, яку майже неможливо опалювати. І це попри те, що поруч - нова велика школа. Щоправда, недобудована. Чому вона стоїть закинутою вже 15 років? Розповість Ольга Лучек.

Ольга Лучек, кореспондентка:

Потріскані стіни, грибок, а температура у класах - градусів шість. Наша знімальна група провела тут кілька хвилин і вже добряче змерзла, а діти постійно вчаться в таких умовах. Давидівська школа вже пів століття чекає на ремонт.

Марія Семенюк, директорка давидівської школи:

Холодно… Надзвичайно холодно, ось тут можете подивитися влітку, у серпні, коли ми робили ремонт, засипали гравієм, і неодноразово. Він тікає, стіна відходить, звідти тягне холодом. Шпари великі, теж тягне, вікна як бачите, мабуть, відколи ця школа існує.

Учителі кажуть - такі умови впливають і на успішність школярів.

Олена Кушнір, вчителька давидівської школи:

Елементарне - діти замерзають. Діти на уроках не можуть ручку тримати у руках добре, жаліються, коли дуже погані погодні умови, то батьки віддають перевагу, щоб діти залишалися вдома.

Та ще й вбиральня - на вулиці. Бігти до неї - триста метрів. 12-тирічна Мар'яна до таких умов уже звикла.

Мар'яна, учениця давидівської школи:

Умови не такі, хотілося, щоб було краще, ходимо одягнуті у класах.

Марія - випускниця цього освітнього закладу. Пригадує - і кількадесят років тому чула обіцянки про будівництво нової школи. Зараз жінка вже закінчила університет і працює медсестрою в місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. Розповідає - до неї часто звертаються зі скаргами, що діти в школі застуджуються.

Марія, медсестра:

От можу взяти за один тиждень скільки дітей, це більшість як іде - 10-12 дітей за тиждень хворіють. З ГРВІ, бронхіти.

Мар'яна, мати учениці давидівської школи:

До школи не пускаю, бо дуже холодно в школі. Замерзають, у мене дитина хвора бронхітом.

Нову школу все-таки почали будувати - ще 2007 року. Але завершити роботи - грошей забракло. І будівля - стала руйнуватися: шибки розбиті, стіни вкриті пліснявою.

Ігор Матейчук, голова Сторожинецької громади:

Проєктна документація відкоригована, пройшла експертизу, оголошений тендер на сто мільйонів 250 тисяч. Тому є дуже велика надія, що ми у цьому році почнемо хоча б її будувати.

Школу-довгобуд обіцяють завершити у 2023 році. Жителі Давидівки сподіваються, так воно й буде. Принаймні тендер на її добудову вже оголосили.