Масштабні російсько-білоруські навчання можуть бути частиною плану вторгнення в Україну, - побоюються наші західні союзники... А як бачать проблему українці, які живуть на білоруському рубежі? Наші кореспонденти з Рівненщини вирушили в прикордонні райони, аби дізнатись, як почуваються люди в умовах тривожних заяв та військових маневрів. А ще перевірили, чи надійно охороняють кордон.

Тамо я живу в том конці. То шо - кілометр да й Білорусія, да й кордон.

Пані Віра живе біля самісінького білоруського кордону. По той бік - у неї донька та внуки. У те, що сусіди можуть напасти, жінка не вірить.

Віра Гузіч, жителька села Городище:

Нічо в нас тут ніхто не стріляє. Ніхто, нічо. Мирно живем. Спокойно.

До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гуркотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині.

Валентина Мазанович, староста Туменського старостинського округу:

Живем так, як і жили. Нічого нового, кордон закритий. Люди можна сказати, що вже й звиклися попривикали до такої ситуації. Ну як дивишся телевізор - трохи страшно.

Паніки через тривожні заяви в Городищі, де з пів тисячі жителів, немає. Село живе своїми клопотами - люди готуються до весняно-польових робіт.

Раньше Лукашенко казав - я на в Україну на комбайнах буду їхать - а щас угрожає - на танках.

У тому, що "бацька" піде війною, селяни сумніваються, проте про всяк випадок поглядають у бік кордону, чи надійно він охороняється.

За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів, дивимся, спостерігаємо за ділянкою кордону, моніторим кордон.

На рубежі - все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди.

Олександр, прикордонник:

Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якохось - чисельність нарядів та сама по суміжній стороні.

На те, що не можуть розгледіти із землі, дивляться з неба.

Нікого не видно - ні диверсантів, ні військової техніки.

Та попри це, прикордонники - у повній бойовій готовності. Залучили додаткові наряди.

Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби дев'ятого прикордонного загону імені Січових Стрільців:

Якщо буде якась зовнішня агресія, то основне завдання прикордонників - це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії можливого ворога до підтягнення основних сил армії.

Рівненщина має понад дві сотні кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно це ліси й болота. Єдина міжнародна траса - веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже два роки як зачинений - через карантин. Проте до нього нині посилена увага. Звідси до білоруського Лунінця якихось тридцять кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки.

Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби дев'ятого прикордонного загону імені Січових Стрільців:

Ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних проводжатих або великі скупчення військових людей, техніки по лісисто-болотистій місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги вони, як правило, є стратегічними об'єктами.

Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть - якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч.

Іван Хомицький, житель села Городище: