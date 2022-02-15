Росія за останні два дні посилила військову присутність біля українського кордону [ Редактировать ]
Росія за останні два дні посилила військову присутність біля українського кордону, а також на території Білорусі.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його даними, РФ зосередила біля України піхотні й бронетанкові підрозділи, артилерію, повітряні й протиракетні системи, ударну авіацію та десантні кораблі у Чорному морі. У Пентагоні знову нагадали Кремлю про наслідки у разі нової агресії проти України.
Джон Кірбі, речник Пентагону:
Ми і далі обмінюємося даними розвідки з нашими союзниками та партнерами, включно з Україною. Я не називатиму дати російського вторгнення в Україну - це було б нерозумно з мого боку. Ми й далі вважаємо, що Путін не ухвалив остаточного рішення. Якщо ж повторне вторгнення відбудеться, відповідь Сполучених Штатів буде швидкою та з серйозними економічними наслідками для Росії.
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За його словами, 2 тисячі американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини.
Цього разу партнери передали нашому війську боєприпаси та заряди для гранатометів на 200 мільйонів доларів.
Це протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків.
Сенат просить допомогти. Група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа Президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки.
В оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки заявили, что не обладают разведывательными данными относительно точной даты вероятного вторжения России в Украину