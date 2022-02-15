Росія за останні два дні посилила військову присутність біля українського кордону, а також на території Білорусі.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його даними, РФ зосередила біля України піхотні й бронетанкові підрозділи, артилерію, повітряні й протиракетні системи, ударну авіацію та десантні кораблі у Чорному морі. У Пентагоні знову нагадали Кремлю про наслідки у разі нової агресії проти України.

Джон Кірбі, речник Пентагону: