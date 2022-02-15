Протимінні кораблі НАТО прибули до Фінської затоки [ Редактировать ]
Протимінні кораблі НАТО прибули до Фінської затоки. Там судна патрулюватимуть акваторії між Фінляндією та Естонією. Два німецькі кораблі вже почали свою роботу. Бундесвер наразі не надає детальної інформації про їхню діяльність. Однак вважається, що тралери можуть як ставити міни, так і знешкоджувати їх. У межах співпраці з НАТО Фінляндія та Естонія мають спільну дорожню карту щодо захисту своїх узбереж у Фінській затоці - в разі кризових і воєнних ситуацій.
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