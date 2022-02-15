Рішення визнати "Л/ДНР" порушує міжнародне право - МЗС України [ Редактировать ]
І ще одна новина з Росії. Держдума зробила крок до визнання так званих Л/ДНР. Тамтешні депутати сьогодні підтримали звернення до очільника Кремля.
Це рішення поки що не означає автоматичної легалізації самопроголошених утворень. Останнє слово - за Путіним. Реакція України була миттєвою. В МЗС заявили - визнання Росією ОРДЛО де-юре і де-факто означатиме вихід федерації з Мінських угод. Ба більше. Таке рішення порушує міжнародне право.
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У документі йдеться про необхідність визнати самопроголошені республіки на території окупованих Росією Донецької та Луганської областей.
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