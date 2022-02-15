Відреагували й українські депутати. Звернулися до міжнародної спільности - із закликом не визнавати ОРДЛО.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Вони завели себе в глухий кут і ще раз продемонстрували, що вони є стороною цього конфлікту. Тепер вже не вдасться їм на міжнародній арені казати, що "нас там нєту", тобто їх.