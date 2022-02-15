Не визнавати ОРДЛО: депутати звернулись до міжнародної спільноти [ Редактировать ]
Відреагували й українські депутати. Звернулися до міжнародної спільности - із закликом не визнавати ОРДЛО.
Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":
Вони завели себе в глухий кут і ще раз продемонстрували, що вони є стороною цього конфлікту. Тепер вже не вдасться їм на міжнародній арені казати, що "нас там нєту", тобто їх.
Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":
В України з'являються остаточні підстави для того, щоб виходити з мінського процесу. Остаточно і невідворотно. - Тобто не виконувати мінські домовленості? - Треба про них забути з цього моменту.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
"Мінськ" поховали, забили цвях в його труну. Зробила це Російська Федерація. Це знімає будь-які питання щодо того що Росія щось вимагає від України.
по теме
Не йти на поводі в Росії й не визнавати незалежність так званих Л/ДНР народні депутати від самого ранку закликають світ.
В опозиції - вимагають створити антикризовий штаб або тимчасову спеціальну комісію для оперативної розробки законопроєктів.
Після двох тижнів карантину - нардепи повертаються до роботи у пленарному режимі. Закликають усіх зберігати спокій. І запевняють - за потреби - працюватимуть цілодобово.
В среду, 2 февраля, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует внеочередное заседание
Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности, что украинская сторона обязана выполнять "минские соглашения"