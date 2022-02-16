На Сході зафіксували три ворожі обстріли [ Редактировать ]
Три обстріли українських позицій було минулої доби на Сході країни.
З протитанкового ракетного комплексу ворог вдарив у бік Катеринівки. Зі 120-их мінометів та гранатометів бив неподалік Оріхового.
З гранатометів ворог стріляв і в напрямку Лобачевого. Втрат серед українських захисників немає.
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Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь із гранатометів. ПоблизУ Мар'їнки - з безпілотника скинув постріл ВОГ-17. Крім того, на Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення.
Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
Українські армійці відкривали вогонь у відповідь.
Противник тричі відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї. А ще скидав гранати з безпілотників.
Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям.