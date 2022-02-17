Росіяни виведуть усю свою бойову техніку після завершення в Білорусі спільних маневрів [ Редактировать ]
Водночас міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей запевнив: російська армія повністю залишить територію Республіки після завершення там спільних маневрів.
За його словами, разом із особовим складом росіяни виведуть усю свою бойову техніку. Нагадаю, спільний вишкіл Білорусі та РФ "Союзна рішучість 2022" мають завершитися 20 лютого.
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