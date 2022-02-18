Сполучене Королівство тимчасово пом'якшує візові правила через можливе вторгнення РФ [ Редактировать ]
Сполучене Королівство тимчасово пом'якшує візові правила для родичів британських громадян, які виїжджають з України через побоювання російського вторгнення.
Тимчасово скасовують збір за заявку, вимоги щодо мінімального доходу та володіння англійською мовою. Нові правила поширюються на подружжя, цивільних або неодружених партнерів, а також дітей віком до 18 років, батьки яких - британці.
Посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс залишається в Києві з невеликою командою дипломатів. Утім, деякі функції амбасади передали до Львова.
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