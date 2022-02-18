Тимчасово скасовують збір за заявку, вимоги щодо мінімального доходу та володіння англійською мовою.

Сполучене Королівство тимчасово пом'якшує візові правила для родичів британських громадян, які виїжджають з України через побоювання російського вторгнення.

Тимчасово скасовують збір за заявку, вимоги щодо мінімального доходу та володіння англійською мовою. Нові правила поширюються на подружжя, цивільних або неодружених партнерів, а також дітей віком до 18 років, батьки яких - британці.

Посол Сполученого Королівства Мелінда Сіммонс залишається в Києві з невеликою командою дипломатів. Утім, деякі функції амбасади передали до Львова.