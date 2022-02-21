"Виховання" аж до реанімації. У Львові вітчим жорстоко побив семирічного хлопчика. У дитини перелом черепа та множинні гематоми. Мати каже: усе через смартфон. Хоча чоловік і раніше піднімав руку на членів сім'ї.

Що саме сталося цього разу і як почувається дитина? Дізналися наші кореспонденти.

Семирічний Станіслав з переломом черепа та численними гематомами вже третю добу перебуває в нейрохірургічному відділенні Львівської дитячої лікарні.

Юрій Кузьмінський, нейрохірург Львівської дитячої лікарні:

Був перелом склепіння та основи черепа. Епідуріальний вилив з кореневої ділянки зліва, так само орбітальна гематома з ліва і так само забійні садна голови.

Так Станіслава виховував вітчим. А все через мобільний телефон. Його дитині чоловік подарував раніше. Втім, користуватись гаджетом заборонив.

Роксолана, мати хлопчика:

Він взяв той телефон, взяв подивився, побачив, що той телефон заблокований, тому зразу із таким агресивними питаннями підійшов до дитини і казав, що ти зробив з телефоном, для чого ти його заблокував. Він його вдарив був, я його відштовхнула, хотіла забрати дитину. Він схопив дитину і кинув його об підлогу.

І це не вперше, - розповідає мама хлопчика. Її чоловік Андрій часто піднімав руку на пасинка. Але до поліції жінка не зверталась - боялася.

Роксолана, мати хлопчика:

Ми боялися його, тому що він бив мене, бив дитину, він бив маму. Найбільше страждали або я, або мама. Дитину він міг залякати, агресивно він міг ричати, тобто дитина його також дуже сильно боялася.

Сусіди розповідають: у жовтні минулого року, після чергових побоїв, із синцями Станіслав утік у коридор. Цього разу конфлікт у квартирі також чули.

Любов, сусідка:

Дочка просто чула, що ніби щось гучно впало. Дитина закричала, жінка закричала, тобто мама. І ми нічого більше, на тому закінчилося.

Про побої правоохоронці дізнались від медиків. Кривдника одразу затримали. У Шевченківському райсуді він розповів журналістам, що додому прийшов напідпитку.

Андрій, вітчим хлопчика:

Зайшли до хати, була газова плитка включена, телефони втоплені, я кажу, хто знов дав. Взяв дитину, легенько дав пощощину, взяв так за шви, тіпа відштовхнути його я хотів. Він впав, відлетів , впав головою, вдарився . Я дивлюся - кров потекла з носа.

Шевченківський районний суд без права на заставу арештував Андрія на два місяці. Чоловікові загрожує до восьми років за ґратами. Хлопчик - під пильним наглядом лікарів. Чи потрібно буде оперувати дитину - наразі невідомо.