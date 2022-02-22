Зазнав пошкоджень Варварівський міст через Південний Буг у Миколаєві [ Редактировать ]
Зазнав пошкоджень Варварівський міст через Південний Буг у Миколаєві. Це сталося, коли в акваторію суднобудівного заводу заходило два буксири та несамохідний плавкран. Останній увігнався в опору мосту. Після кількох невдалих спроб 100-тонному крану вдалося відчепитися від конструкції. Наскільки серйозні пошкодження - скажуть експерти.
Денис Барашковський, речник КП "Елу Автодоріг":
Якщо міст ми змогли звести, значить вони не такі значні. Але щось є, бо ми навіть бачили на плавкрані маленькі розірвані металеві частини. Вперше за багато років таке відбулося. Була певний час затримка.
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