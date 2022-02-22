Зазнав пошкоджень Варварівський міст через Південний Буг у Миколаєві. Це сталося, коли в акваторію суднобудівного заводу заходило два буксири та несамохідний плавкран. Останній увігнався в опору мосту. Після кількох невдалих спроб 100-тонному крану вдалося відчепитися від конструкції. Наскільки серйозні пошкодження - скажуть експерти.

Денис Барашковський, речник КП "Елу Автодоріг":