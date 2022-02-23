Три населені пункти потрапили під обстріл на Луганщині [ Редактировать ]
На Луганщині незаконні збройні формування накрили реактивними снарядами щонайменше три населені пункти. Серед них - Кримське, Щастя і Муратове. Частково залпи поцілили у зону житлової забудови - в глибокому тилу наших позицій. У Муратовому снаряд зруйнував і підпалив один будинок. Минулося без жертв. Але дехто з місцевих жителів уже вимушено покинув свої домівки й шукає прихистку подалі від лінії фронту.
Підполковник Савєльєв, заступник начальника оперативного центру ГУ ДСНС в Луганській обл.:
Постраждалих немає, господаря дому теж не було на місці. Зі слів заявника було надіслано те, що сюди прилетів снаряд і потрапив у кришу будинку.
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