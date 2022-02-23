На Луганщині незаконні збройні формування накрили реактивними снарядами щонайменше три населені пункти. Серед них - Кримське, Щастя і Муратове. Частково залпи поцілили у зону житлової забудови - в глибокому тилу наших позицій. У Муратовому снаряд зруйнував і підпалив один будинок. Минулося без жертв. Але дехто з місцевих жителів уже вимушено покинув свої домівки й шукає прихистку подалі від лінії фронту.

Підполковник Савєльєв, заступник начальника оперативного центру ГУ ДСНС в Луганській обл.: