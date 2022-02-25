Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Харкові [ Редактировать ]
Фото: соцсети
В п’ятницю, 25 лютого, у Харкові, окупанти обстріляли дитячу лікарню на Клочківській.
Серед дітей постраждалих немає, але постраждав працівник лікарні.
по теме
Prev Next
25 февраля 2022 18:33 В Мелитополе оккупанты расстреливают больницу
В пятницу, 25 февраля, на видео попали кадры расстрела больницы
25 февраля 2022 13:50 Ахтырку обстреляли "Ураганами"
В пятницу днем, 25 февраля, город Ахтырку в Сумской области обстреляли "Ураганами"
25 февраля 2022 12:47 В Киеве обезврежены все вражеские ДРГ
В пятницу, 25 февраля, Алексей Арестович сообщил, что по состоянию на 12:20 в Киеве обезврежены все вражеские ДРГ
25 февраля 2022 05:20 В городах Украины сработала воздушная сирена
Жителей просят спуститься в убежища
25 февраля 2022 05:09 Сбитый самолет упал рядом с жилым домом - СМИ (видео)
В Киеве говорит жилой дом