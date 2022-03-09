НБУ рекомендует не везти наличную гривну за границу [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Национальный банк рекомендует украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на свои карточные счета в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сделать это можно:
- в отделении банка, имея с собой паспорт;
- через платежные устройства с функцией приема наличных средств - терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег.
По словам НБУ, украинцы за рубежом могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.
Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом, а не курсом наличного обмена.
Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривну, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены осуществлять такой обмен почти за бесценок. Национальный банк понимает эту проблему и уже работает над ее решением с центральными банками соседних стран.
Нацбанк не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в частности, лимитов по суммам совершения операций с использованием платежных карт за рубежом.
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