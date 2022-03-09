Национальный банк рекомендует украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну, а внести ее на свои карточные счета в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сделать это можно:

в отделении банка, имея с собой паспорт;

через платежные устройства с функцией приема наличных средств - терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег.

По словам НБУ, украинцы за рубежом могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом, а не курсом наличного обмена.

Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривну, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены осуществлять такой обмен почти за бесценок. Национальный банк понимает эту проблему и уже работает над ее решением с центральными банками соседних стран.

Нацбанк не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в частности, лимитов по суммам совершения операций с использованием платежных карт за рубежом.