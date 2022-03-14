Байден планирует посетить Европу - NBC [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден в ближайшие недели может совершить поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.
В ходе визита Байден может посетить Брюссель, где находятся управляющие органы НАТО и ЕС. О точных сроках поездки и других деталях поездки не сообщает.
На прошлой неделе вице-президент США Камала Харрис посетила Польшу и Румынию. Три представителя администрации заявили телеканалу, что некоторые сотрудники, работавшие над организацией поездки Харрис, остались в Европе, чтобы спланировать возможный визит президента.
Напомним, что ранее США заявили, что не будут воевать с россией в Украине, поскольку это грозит третьей мировой войной.
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