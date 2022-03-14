Президент США Джо Байден в ближайшие недели может совершить поездку в Европу для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.

В ходе визита Байден может посетить Брюссель, где находятся управляющие органы НАТО и ЕС. О точных сроках поездки и других деталях поездки не сообщает.

На прошлой неделе вице-президент США Камала Харрис посетила Польшу и Румынию. Три представителя администрации заявили телеканалу, что некоторые сотрудники, работавшие над организацией поездки Харрис, остались в Европе, чтобы спланировать возможный визит президента.

Напомним, что ранее США заявили, что не будут воевать с россией в Украине, поскольку это грозит третьей мировой войной.