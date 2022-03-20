Внаслідок повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, близько 15 дітей загинуло в Харківській області, понад 40 - поранено.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Зокрема, вночі 17 березня 2022 року під час обстрілу жилого масиву у Золочівській громаді загинула жінка. Своїм тілом вона закрила 4-річну доньку, завдяки чому дитина вижила, діставши поранення. Також поранення отримав чоловік.

Вночі 9 березня у с. Слобожанське Ізюмського району російські окупанти знищили житловий будинок. Загинули дві жінки та двоє дітей. Ще одна дівчинка 5 років отримала поранення.

У прокуратурі наголосили, що військовослужбовці РФ продовжують знищувати цивільну інфраструктуру і цинічно стріляють по житлових кварталах.

"19 березня 2022 року окупанти обстріляли житлові будинки в Індустріальному районі м. Харкова, через що загинуло 5 мирних мешканців. Серед загиблих - 9-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, понад 60 закладів світи пошкоджено у регіоні через бомбардування та обстріли ЗС РФ. Окремі з них зруйновано повністю.

Дані не остаточні, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій.