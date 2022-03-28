Росія втрачає авторитет у регіонах зі своєї сфери впливу [ Редактировать ]
Через воєнні провали в Україні Росія втрачає авторитет у регіонах зі своєї сфери впливу. Нове загострення в Карабаху спалахнуло просто під носом у російських миротворців. Схоже, у нових реаліях Москві нічого запропонувати своїм сателітам, що поклалися на її гарантії. Як це може допомогти Україні? Докладніше в матеріалі.
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