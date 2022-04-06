Актори Бродвейських театрів заспівали просто неба на підтримку України [ Редагувати ]
Мюзикл під дощем. Актори Бродвейських театрів заспівали просто неба у Нью-Йорку, щоб підтримати Україну.
Для них це можливість висловити - так, як вміють, через пісню, - свій біль від побачених по телевізору кадрів руйнувань і смертей. А ще - показати: людям з різних країн, які живуть у Нью-Йорку, зовсім не байдуже, що відбувається в Україні.
Як все відбувалося - розкаже Дмитро Анопченко.
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