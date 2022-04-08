"Залишився максимум рік життя": міністр дав прикрий прогноз для окупантів, які перебували у Зоні відчуження [ Редагувати ]
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Всі російські окупанти, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.
Невігластво російських солдатів зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч ґрунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб.
Міністр зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.
Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим... Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти рили окопи у "Рудому лісі" в зоні відчуження.
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