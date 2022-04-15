Білорусь заборонила в'їзд на свою територію автомобілям та тягачам, зареєстрованим у Євросоюзі. Про це повідомляє Мінтранс Білорусі.

З 00.00 години 16 квітня 2022 року забороняється переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу до Білорусі автомобілів (і тягачів), зареєстрованих у Європейському союзі.

Через певні пункти пропуску автомобілям буде дозволено доїжджати до транспортно-логістичних центрів, що знаходяться неподалік від кордону, щоб вивантажувати там товари.

До 23 квітня це обмеження не застосовуватиметься до транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які в'їхали на територію Білорусі до 16 квітня 2022 року. Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, що перевозять поштові відправлення та живих тварин, прямують без обмежень.

Нагадаємо, що Євросоюз з 9 квітня заборонив в'їзд на свою територію білоруським та російським вантажоперевізникам.