Мешканців Харківської області окупанти примусово вивозять до рф - Генштаб [ Редагувати ]
Російські окупанти і далі продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. Зокрема, ворог вивозить цивільних до рф.
Про це повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що окупанти примусово вивозить населення на територію росії.
Також російські війська розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.
по темі
Ракетний удар по аеропорту Одеси нанесли з території окупованого Криму
Переговорний процес між Україною та росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом
У четвер, 28 квітня, під час візитку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, у Києві пролунали гучні вибухи
У Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 65-ї доби протистояння російському повномасштабному вторгненню