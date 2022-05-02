У столиці вже взялися відновлювати зруйновані росіянами будинки. Поки роблять огляд - це перший етап. Але міська влада стверджує - жодну зруйновану будівлю зносити не потрібно. Все відремонтують. Як працює комісія та скільки на це потрібно часу Яна Танчак розповість.

На свою квартиру пані Поліна приходить дивитися ледь не щодня.

Поліна Олійнечук, місцева жителька:

Третій поверх, бачите, біла кастрюлька. Оце так повикидало їх со шкафа, такої сили був удар, що шкаф був аж на кухні, що так їх порозкидало й ось рядом кімната.

Жінка залишилася без нічого.

Поліна Олійнечук, місцева жителька:

В 1974 році будинок начали будувать і в 1975 році ми заселились. Раді були такі. Мені було тоді 22 года і я була така щаслива, що вам сказать після гуртожитку. І от так от. Все життя пройшло тут і у 70 років остатись на вулиці абсолютно без нічого.

Цю багатоповерхівку росіяни обстріляли 15 березня. Пенсіонерку врятувало те, що вона ночувала в перукарні в сусідньому будинку.

Поліна Олійнечук, місцева жителька:

Грохот був такий, я вам не можу передать, вікна повилітали, стеклопакети, через усю перукарню до порога. Я бістро підбігла до вікна і сказала - "Поліна, ти бомж". Там розвернуло трубу, бачите, газова під балконом на другому поверсі, її розвернуло і під мій балкон факел був такий, що я не можу передать якого розміру.

З будинку одразу виселили всіх жителів. Тепер його обстежує спеціальна комісія - потрібно вирішити - чи можливо його відремонтувати чи ні. Роблять візуальний огляд - для цього запускають коптер...

... І оглядають всередині.

Ця квартира, як і ще декілька, горіли досить сильно і досить довго, але ми не бачимо деформації, тріщин в даних приміщеннях.

Це лише перший етап обстеження. І на ньому видно, що будинок можна відновити.

Петро Григоровський перший заступник директора ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва":

Тому що попередньо цей наліт сажи свідчить про те, що можливо, повторюю - можливо, бетон не настільки деструктурований, що його неможливо використовувати. Цей наліт, на перший погляд, свідчить про те, що будинок підлягає відновленню.

Квартири в цьому будинку перетворилися на одне суцільне згарище. Але! На кожному поверсі дивом вдалося уціліти по одному помешканню.

Серед них і квартира Світлани та Валентина. Подружжя саме дивується, що вона абсолютно ціла.

Світлана, місцева жителька:

Нас спасли двері. Тому що та сторона вся горіла, а двері все зупинили. Коридор і двері не передали полум'я, звичайні двері.

Валентин, місцевий житель:

Скажемо так, оцей стояк, то він більш менш витримав, він закритий, вікна були, не було сквозняків - не знаю чи повезло чи не повезло - принаймні речі збереглися - речі це да.

Як найскоріше хоче повернутися до свого помешкання і пані Зоя. Її квартира на 14 поверсі, теж одна з небагатьох, які вціліли. Коли в будинок прилетіло жінка як раз була вдома. Її виводили рятувальники.

Зоя Ключнікова, місцева жителька:

В коридоре было уже так задымлено и выйти уже было невозможно. Мечтаем, чтобы дом восстановился. Это очень хороший дом, прекрасный массив, прекрасные соседи.

Коли люди зможуть повернутися додому - питання часу... та грошей. У столиці через атаки росіян зруйновано 200 будівель. Це і садочки, і школи, і житлові будинки. Критично пошкоджені - з десяток.

Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА:

За попередньою інформацією зносити поки що нічого не треба, тобто ті будинки, які є, в тому числі і який ми зараз обстежуємо, вони підлягають ремонту. Підлягають проведенню робіт. Серйозних робіт, але тим не менш він буде відновлений і в ньому можна буде проживати.

Коли будинки відремонтують жодних прогнозів. Але обіцяють - намагатимуться як можна скоріше.