Соціальна мережа Twitter може стати платною для комерційних та державних користувачів. Про це повідомив американський мільярдер Ілон Маск, який купує компанію.

Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можлива невелика плата для комерційних/урядових користувачів.

За даними The Wall Street Journal, Маск планує провести IPO (перший публічний продаж акцій) Twitter вже через три роки після року після завершення угоди.

Як повідомляли "Подробиці", 25 квітня засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що домовився про купівлю Twitter за $44 млрд.

Нагадаємо, що Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в Росії.