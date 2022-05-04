Twitter стане платним для бізнесу та влади - Маск [ Редагувати ]
Соціальна мережа Twitter може стати платною для комерційних та державних користувачів. Про це повідомив американський мільярдер Ілон Маск, який купує компанію.
Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можлива невелика плата для комерційних/урядових користувачів.
За даними The Wall Street Journal, Маск планує провести IPO (перший публічний продаж акцій) Twitter вже через три роки після року після завершення угоди.
Як повідомляли "Подробиці", 25 квітня засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що домовився про купівлю Twitter за $44 млрд.
Нагадаємо, що Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в Росії.
по темі
Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск направив керівництву Twitter пропозицію щодо продажу йому компанії за $43 млрд, або $54,20 за акцію
Засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск уклав угоду про купівлю компанії Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Угода оцінюється у $44 млрд, повідомляє Reuters
Російський бізнесмен Олег Тіньков у своєму Instagram попрощався з росією, своїм банком "Тінькофф", який його "змусили продати за копійки" – і знову засудив війну в Україні
Випити кави, провести цікаво час з дітьми та водночас випрати білизну - все це безкоштовно зможуть зробити переселенці в Ужгороді.
На початку війни на Одещині зупинилось близько сімдесяти відсотків підприємств. Крім того, що був шок від російської агресії, ще й зламалася логістика, зникли ринки збуту та джерела сировини.