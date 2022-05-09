Виробництво Javelin збільшать удвічі [ Редагувати ]
Американська корпорація Lockheed Martin планує майже вдвічі збільшити випуск протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив гендиректор компанії Джеймс Тайклет в інтерв'ю CBS. Ці ракети постачають, зокрема, в Україну.
Зараз Lockheed Martin виробляє 2100 комплексів Javelin на рік. Наростити їхнє виробництво планують "впродовж розумної кількості часу".
Ми намагаємося довести це число (комплексів - ред) до 4 000 на рік, і це займе кілька місяців, можливо, навіть кілька років... Крім того, у нас є чинний ланцюжок поставок.
Джеймс Тайклет уточнив, що компанія вирішила наростити виробництво, оскільки вона вже має виробничу лінію. Її нещодавно показали президенту США Джо Байдену під час візиту на завод Lockheed Martin в Алабамі.
Американський ПТРК Javelin призначений для ураження бронетехніки, наземних укріплень, а також літальних об'єктів на низькій висоті та швидкості - вертольотів або безпілотників.
Сучасні моделі Javelin можуть вражати цілі з відривом до 4,5 км. Станом на 2017 рік вартість одного комплексу, у комплекті із 6 ракетами, становить від $600 тис. для США та союзників.
Нагадаємо, що 9 травня глава Білого дому має намір підписати закон про ленд-ліз для України, який спростить надання їй військової допомоги.
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