Новітні технології у створенні 3D мап допомагають зберегти зруйновану війною архітектурну спадщину. Французький волонтер разом з нашими архітекторами документує пошкодження, яких завдали історичним будівлям російські обстріли.

Як надсучасний сканер та комп'ютер допомагають врятувати пам'ятки минулого - розповість Ольга Жидецька.

Французький інженер Еммануель Дюран пробирається крізь руїни харківської пожежної частини 19 століття. Будівля була пам'яткою промислової революції, сторожова вежа зведена з червоної цегли й датована 1887 роком. Дюран встановлює лазерний сканер, щось на кшталт штатива з поворотною камерою, і знімає будівлю зусібіч.

Еммануель Дюран, інженер з Франції, волонтер:

Сканер знімає п'ятсот тисяч точок за секунду. Тільки з цієї позиції ми матимемо близько 10 мільйонів точок. Потім ми змінимо позицію, пройдемося по всій будівлі, а потім усе це буде зібрано на комп'ютері - як частинки пазла, але в 3D.

Еммануель Дюран - волонтер, він долучився до українських архітекторів, які відчайдушно намагаються зберегти історичне архітектурне обличчя наших міст. Надвечір француз збирає на комп'ютері усі отримані дані в єдине ціле. Точність відтворення - до п'яти міліметрів. Така цифрова реконструкція дозволяє зафіксувати як зовнішній вигляд, так і інтер'єри споруд. А також пробоїни від снарядів та ушкодження від вибухової хвилі.

Катерина Куплицька, архітектор, член організації, що документує пошкоджені об'єкти спадщини:

Потрібно зараз максимально це все зафіксувати, щоб вже зараз починати розробляти першочергові, антиаварійні, невідкладні роботи для стабілізації таких об'єктів. Паралельно також іде фіксація уражень щодо кримінальних проваджень.

Щодо збитків, то експерти кажуть, їх підраховувати ще зарано. Однак наголошують, що зусилля по збереженню архітектурної ідентичності українських міст - так само важливі, як і військовий спротив російській навалі.

Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літературного музею:

Культура - це основа. Якби культура нормально розвивалася, то навряд чи б люди помирали, навряд чи б війна була. І сьогодні це всі дуже гостро розуміють.

Безладні бомбардування та обстріли росіян завдали величезних збитків українським архітектурним пам'яткам. Тільки у Харкові пошкоджено понад сотню об'єктів історичної спадщини. Окрім Харкова, експертна група фіксуватиме руйнування також у Києві, Чернігові та Львові.