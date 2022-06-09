Обміняти гривні на місцеву валюту можна ще в одній країні Європи [ Редагувати ]
Національний банк України підписав угоду центральним банком Швеції (Riksbank). Угода відкриває для українців можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту.
Про це повідомляє голова НБУ Кирил Шевченко.
За його даними, обмін гривні на шведські крони здійснюватиме найбільша біржова компанія в Швеції Forex.
Умови програми обміну аналогічні угодам з іншими європейськими центробанками:
- скористатися обміном можуть українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швеції;
- одна особа може обміняти до 10 000 грн.
Обмінний курс оновлюватиметься щопонеділка та публікуватиметься на сайті Банку Швеції, додав Шевченко.
по темі
В обмінних пунктах України сьогодні, 9 червня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 35,40 гривень за долар
Згідно з прогнозом Організації економічної співпраці та розвитку - інфляція і надалі зростатиме, а от зростання економіки навпаки гальмуватиметься.
Згідно з бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік, у липні на українців чекає чергове підвищення пенсій
Громадянам України відшкодують усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок вторгнення рф
Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України