У Харкові сформували підрозділ сил спеціальних операцій "Азов" [ Редагувати ]
Харківський "Азов". Це підрозділ сил спеціальних операцій, який нещодавно сформували в Харкові. Його сформували з підрозділу тероборони, які з перших днів війни боронять Харків. Новий "Азов" увійшов до Збройних сил України. Наші кореспонденти побували на тренуванні й поспілкувалися з бійцями. Тож хто вони - азовці з Харкова - дивіться в ексклюзивному матеріалі Світлани Шекери.
Упор лежа принять. И планку 20 секунд под общий счет.
Тренування батальйону розпочинають із фізпідготовки. Усі хлопці, яких сюди відбирають, мають бути в відмінній фізичній формі. Підтягнуті й витривалі. Цього вимагають бойові завдання. Тож помилки неприпустимі.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків:
У нас кожен вихід - це маленька перемога. На даний момент підрозділ не займається звільненням міст, у нас диверсійна робота, ми працюємо в тилу ворога.
Далі - вогнева підготовка.
Приготовились!
Бійців вчать, як правильно пересуватися…
Мы не смотрим вниз. Наша основная опасность где - впереди, то, что там будет. И поэтому когда я иду, я не должен смотреть себе под ногу и контролировать здесь безопасность и там безопасность. Я иду, у меня все. Я иду, только наступил, не понравилось, ногу убрал, пошел дальше, в движении.
І прикривати один одного…
Ближе к нему, ты 50% его закрываешь, практически большую часть.
Бійці тренуються шість разів на тиждень - тактична підготовка, пристрілювання, топографія - у кожного загону своє завдання.
Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":
Вогнева, тактична, медична, фізична, поводження з дроном. І також теоретична підготовка, щоб люди розбиралися, і яке озброєння, і яке є озброєння у нас, і яке є озброєння у ворога.
Потрапити до батальйону не так просто - беруть тільки за рекомендацією.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків:
З 14-го року по сьогодення так виходило, що багато підрозділів між собою десь там зустрічались і працювали разом. Тому такі питання дуже рідко виникають, в основному всі якось можуть за когось поручитися. Але декілька таких случаїв є, хлопці потрапляли, ми досконально вивчали його біографію, і тоді вже вони проходили іспити для нашого підрозділу.
Усі бійці - викладаються на повну, бо далі - одразу - на бойове завдання. Практично у всіх тут вже є бойовий досвід. Та беруть і новачків.
Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":
Ми розуміємо, якщо людина має бажання, якщо це людина наших поглядів, вона за Україну, це може бути спортсмен - ми його навчимо. Головне, аби людина була готова морально і фізично. А ми усього іншого навчимо і дуже швидко хлопці стають у стрій. І вже через три тижні, можливо, місяць, хлопці виконують завдання, і в них це чудово виходить.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків:
Добровольців дуже багато і це гарно. Різних професій і різного віку, різної статі та різного віросповідання - дуже багато хто хоче захищати країну, і це дуже гарно.
Азовці з нового підрозділу - кажуть, були знайомі з героями з "Азову" Маріуполя, і готові продовжити справу. Боронитимуть Україну - до кінця.
Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків:
У кожного підрозділу своє гасло, але останнє таке гасло, яке можу вам сказати - це "Вони хотіли знищити "Азов", але "Азов" - це уся Україна".
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