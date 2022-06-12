Харківський "Азов". Це підрозділ сил спеціальних операцій, який нещодавно сформували в Харкові. Його сформували з підрозділу тероборони, які з перших днів війни боронять Харків. Новий "Азов" увійшов до Збройних сил України. Наші кореспонденти побували на тренуванні й поспілкувалися з бійцями. Тож хто вони - азовці з Харкова - дивіться в ексклюзивному матеріалі Світлани Шекери.

Упор лежа принять. И планку 20 секунд под общий счет.

Тренування батальйону розпочинають із фізпідготовки. Усі хлопці, яких сюди відбирають, мають бути в відмінній фізичній формі. Підтягнуті й витривалі. Цього вимагають бойові завдання. Тож помилки неприпустимі.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків:

У нас кожен вихід - це маленька перемога. На даний момент підрозділ не займається звільненням міст, у нас диверсійна робота, ми працюємо в тилу ворога.

Далі - вогнева підготовка.

Приготовились!

Бійців вчать, як правильно пересуватися…

Мы не смотрим вниз. Наша основная опасность где - впереди, то, что там будет. И поэтому когда я иду, я не должен смотреть себе под ногу и контролировать здесь безопасность и там безопасность. Я иду, у меня все. Я иду, только наступил, не понравилось, ногу убрал, пошел дальше, в движении.

І прикривати один одного…

Ближе к нему, ты 50% его закрываешь, практически большую часть.

Бійці тренуються шість разів на тиждень - тактична підготовка, пристрілювання, топографія - у кожного загону своє завдання.

Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":

Вогнева, тактична, медична, фізична, поводження з дроном. І також теоретична підготовка, щоб люди розбиралися, і яке озброєння, і яке є озброєння у нас, і яке є озброєння у ворога.

Потрапити до батальйону не так просто - беруть тільки за рекомендацією.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків:

З 14-го року по сьогодення так виходило, що багато підрозділів між собою десь там зустрічались і працювали разом. Тому такі питання дуже рідко виникають, в основному всі якось можуть за когось поручитися. Але декілька таких случаїв є, хлопці потрапляли, ми досконально вивчали його біографію, і тоді вже вони проходили іспити для нашого підрозділу.

Усі бійці - викладаються на повну, бо далі - одразу - на бойове завдання. Практично у всіх тут вже є бойовий досвід. Та беруть і новачків.

Позивний "Гор", військовий загону ССО "Азов":

Ми розуміємо, якщо людина має бажання, якщо це людина наших поглядів, вона за Україну, це може бути спортсмен - ми його навчимо. Головне, аби людина була готова морально і фізично. А ми усього іншого навчимо і дуже швидко хлопці стають у стрій. І вже через три тижні, можливо, місяць, хлопці виконують завдання, і в них це чудово виходить.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків:

Добровольців дуже багато і це гарно. Різних професій і різного віку, різної статі та різного віросповідання - дуже багато хто хоче захищати країну, і це дуже гарно.

Азовці з нового підрозділу - кажуть, були знайомі з героями з "Азову" Маріуполя, і готові продовжити справу. Боронитимуть Україну - до кінця.

Анатолій Сидоренко, командир загону ССО "Азов" Харків: