Все місто у чорному диму: наслідки ракетного обстрілу Миколаєва [ Редагувати ]
У середу, 22 червня, окупанти задали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілу пошкоджені декілька будівель міста, у тому числі школа. Поки відомо про одну загиблу людину. Про це свідчить заява мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в ефірі телемарафону.
Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П'ять багатоповерхівок - у них вибиті двері в під'їзді, вікна
На одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто знаходиться у чорному диму. Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.
Інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.
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