У середу, 22 червня, окупанти задали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілу пошкоджені декілька будівель міста, у тому числі школа. Поки відомо про одну загиблу людину. Про це свідчить заява мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в ефірі телемарафону.

Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П'ять багатоповерхівок - у них вибиті двері в під'їзді, вікна

На одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто знаходиться у чорному диму. Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.