У військовій частині в селищі Барсове Володимирської області росії внаслідок вибуху снаряда на складі боєприпасів загинуло четверо людей. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на військових.

Серед загиблих - троє військовослужбовців і один працівник складу. За словами медиків, один постраждалий перебуває у реанімації у стані середньої тяжкості.

Евакуацію жителів селища Барсове проводити не планується. Загоряння боєприпасів начебто загасили. Обставини з'ясовує військова прокуратура.

Вибух начебто стався під час проведення розвантажувально-вантажних робіт.

Вранці 22 червня у місті Новошахтинськ Ростовської області сталася пожежа на нафтопереробному заводі.

Нагадаємо, що 16 червня в окупованому Хрустальному ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів.