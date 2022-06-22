У росії внаслідк вибуху на складі боєприпасів загинуло четверо [ Редагувати ]
У військовій частині в селищі Барсове Володимирської області росії внаслідок вибуху снаряда на складі боєприпасів загинуло четверо людей. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на військових.
Серед загиблих - троє військовослужбовців і один працівник складу. За словами медиків, один постраждалий перебуває у реанімації у стані середньої тяжкості.
Евакуацію жителів селища Барсове проводити не планується. Загоряння боєприпасів начебто загасили. Обставини з'ясовує військова прокуратура.
Вибух начебто стався під час проведення розвантажувально-вантажних робіт.
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