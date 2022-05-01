Росія прийшла на українські землі, аби провести, так звану, "демілітаризацію". А в результаті знезброює сама себе. У рф уже кілька тижнів один за одним спалахують склади з боєприпасами та нафтобази. Кремль у всьому звинувачує українців. Київ своєї причетності не підтверджує. То що ж горить за "порєбриком" і хто за цим стоїть - дивіться далі.

рф палає! Яскраво горять боєприпаси у Бєлгородській області. І в Сахалінській теж підгорає, щоправда, вже ГЕС.

А ще в Брянську, Воронежі, Москві та інших містах. Переважно горять нафтобази та склади з боєприпасами. Відповідальність за серію вибухів по всій федерації ще на себе ніхто не взяв. У кремлі опрацьовують дві версії. Перша - це все українські диверсанти. А, коли усвідомлюють, що такі заяви руйнують ідею "могутньої росії", вдаються до іншого варіанту. Приміром пожежа на Сахалінській ГЕС, кажуть в тамтешньому МНС, спалахнула через відключення одного з турбогенераторів.

А вибухи на складах з боєприпасами в рф списують на людський фактор. Можливо, навіть такий як на затонулому крейсері "Москва". Українська влада також має варіанти, хто або ж що стоїть за вибухами в рф. Наприклад, "божественне втручання у справи грішників" або карма.

-Якщо ви, росіяни, вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх, масово чавити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться. І тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів-убивць абсолютно природний процес. Карма - річ жорстока.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України:

Офіційно Київ не підтверджує причетність українських військових до вибухів у федерації. Однак, цілком має право на такі дії, вважають західні союзники.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Я не бачу жодних доказів, що вибухи в рф - це атаки з України. Однак, якщо Київ вирішить націлитися на логістичну структуру російської армії, це було б легітимно, згідно з міжнародним правом.

Водночас міністр зазначає, що сама Велика Британії відповідної зброї не надає. Та техніку дальнього радіусу дії ЗСУ дійсно надсилає інший партнер - США. Їх зброю Україна може використовувати на власний розсуд. Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що лише Київ має вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об'єктах. Від таких заяв західних партнерів, у росіян знову почало підгорати, та вже в кремлі.

Марія Захарова, директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ:

На западе открыто призывают Киев атаковать россию, использовать в том числе получение от натовских стран оружие. В Киеве это восприняли как руководство к действию. За последние несколько недель ВСУ подвергли к обстрелу приграничные районы россии с Украиной.

Про те, що звинувачення у бік України неодмінно полетять - раніше повідомляла наша розвідка. Спецслужби переконані, так кремль хоче "емоційно сколихнути російське суспільство та ще більше його консолідувати проти українців". Припускають, москва прагне повторити сценарій кінця 90-их років минулого століття. Коли за серію терактів у федерації офіційно звинуватили чеченців. Однак, ймовірно, що тоді за вибухами стояла фсб.