Мільйони людей втратили посади: на яких роботах працюють переселенці [ Редагувати ]
Податки, які сплачують роботодавці, - це відчутна стаття доходів у бюджет. І внесок у нашу перемогу. Бо економіка має працювати. І люди - повинні мати роботу. Зараз мільйони людей втратили свої посади. Але є ті, хто допомагають людям скористатися своїм конституційним правом на працю - і у важкі часи війни дає їм роботу.
Вадим - працює офіціантом у цьому кафе лише два місяці. Але вже і в меню орієнтується вправно, і навіть вподобання деяких засвідників вивчив. Замовлення приймає швидко. Та ще й слівцем із гостем не забуває перекинутися.
Вадим, офіціант:
Мене прийняли сюди. Я дуже радий. Гарний колектив. У нас дуже зручний графік.
Вести бізнес у час війни - не легко, розповідає власник закладу - Віталій Заводовський. Але попри все - бере на роботу людей. І це - його особистий внесок у майбутню перемогу.
Віталій Заводовський, власник кафе:
Всі ми повинні працювати на одне, на перемогу. Той, хто знаходиться в тилу, в першу чергу бізнес, він має створювати нові робочі місця, сплачувати вчасно заробітну плату, сплачувати податки.
Від початку війни лише в цьому кафе знайшли роботу семеро біженців - з Києва, Маріуполя, Харкова, та Бердянська. Хтось попрацював кілька місяців - і вже повернувся додому, а хтось - лише береться до роботи.
Данило, переселенець із Харкова:
Близько трьох тижнів тому я почав шукати роботу. Звернувся до центра зайнятості. І вони мене направили сюди. Моє стажування десь тиждень тривало, поки я вивчив весь бар, і от працюю тут вже тиждень.
Вивчати географію України - за містами, звідки родом працівники, можна і в цьому ресторані Івано-Франківська. Переселенців тут - третина. Станіслав - із Маріуполя. Хлопцеві лише вісімнадцять, він студент і майбутній моряк. Але замість ходити у море, поки - смажить стейки в хоспері.
Станіслав Гуртовенко, переселенець із Маріуполя:
Грошей не дуже багато, в Маріуполі в мене тепер нема ні домівки, і речі всі там. І без заробітної плати теж…І батькам хочеться допомогти. І собі. Тому якось треба розвиватися.
Для хлопця - це перша офіційна робота. Знайшов її через оголошення в інтернеті. Каже: перебирати особливо не довелося. Бо в нього поки ні освіти, ні досвіду.
Станіслав Гуртовенко, переселенець із Маріуполя:
Почав шукати всякі оголошення, що треба там офіціанти, на кухню. І ось заклад сказали... є досвід, я кажу ні. Ну ми тебе навчимо всьому. Прийшов, навчили. Взяли і допомагаю Сергію, вчуся.
Сергій, якому допомагає Станіслав на кухні - це шеф-кухар. І він теж не тутешній.
Віталій Качмар, директор ресторану :
Є у нас шеф-повар із Запоріжжя, він вже заняв таку ячейку незамінності. Без нього нам вже буде важко. Він професіонал своє справи…
Директор закладу - Віталій - каже: насправді, жодних умов - переселенець чи навпаки - місцевий під час прийому на роботу не виставляли. Головне, аби людина хотіла працювати.
Віталій Качмар, директор ресторану:
Багато повиїжджало людей. І була проблема з кадрами, з професіоналами.
Однак усе ж зараз вакансій менше, аніж них, хто шукає роботу. Рівень безробіття в країні - різко зріс. Це й зрозуміло: через війну багато підприємств просто закрилися. Тож ті, хто зараз дає людям роботу - підтримує не лише їх, а й цілу країну.
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