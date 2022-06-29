Російські окупанти взяли під свій контроль підприємства, які здійснюють постачання та розподілення електроенергії споживачам у Херсонській області. Про це повідомляє "Херсонобленерго".

27 червня 2022 року представниками так званої "Херсонської військової- цивільної адміністрації", за підтримкою представників ФСБ РФ та участю начальника служби повітряних та кабельних електричних мереж АТ "Херсонобленерго" були захоплені окремі об’єкти, які належать АТ "Херсонобленерго" та які забезпечували постачання та розподіл електричної енергії споживачам Херсонської області.

Окупаційна влада призначила свого "керівника" "Херсонобленерго" - Жахановича Ю.Є. При цьому єдиним законним керівником товариства є голова правління Сафронов І.М.

У зв'язку з цими подіями АТ "Херсонобленерго", частково втратило контроль за обслуговуванням електричних мереж Херсонської області.

У компанії наголошують що на сьогоднішній день постачання електричної енергії на територію Херсонщини здійснюється з підконтрольної території України, виключно українськими постачальниками. Оплата за поставлену продукцію проводиться тільки в національній валюті України - гривні. Всі інші можливі розрахунки - це шахрайство.

Нагадаємо, що напередодні окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва.