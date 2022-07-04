"Треба робити все, щоб агресор програв ще й історично" - Зеленський [ Редагувати ]
У понеділок, 4 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для нашої перемоги належить зробити ще дуже багато.
І це важкий шлях, бо війна триває. Але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще й історично, концептуально. Щоб кожен у росії запам’ятав, що Україну не зламати – нічим, ніким і навіть жорстокою війною.
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