Китайський орбітальний апарат "Тяньвень-1" завершив знімки всієї поверхні Марса. Про це оголосило Національне космічне управління Китаю (CNSA). Орбітальний апарат, який подорожував до Марса разом із марсоходом "Журонг", прибув на орбіту Марсу в лютому 2021 року. Останній рік він збирав зображення поверхні планети у рамках глобального дослідження.

За час перебування на червоній планеті орбітальний апарат "Тяньвень-1" здійснив 1344 обльоти планети та проводив спостереження за допомогою наукових інструментів, включаючи камери, магнітометри, спектрометри та радар. Орбітальний апарат працював 706 днів, і за цей час, як стверджує CNSA, він зняв усю всю поверхню Червоної планети камерою.

Зображення, зібрані орбітальним апаратом, були опубліковані космічним журналістом Ендрю Джонсом у Twitter, і вони показують добірку видів поверхні червоної планети, зроблених з орбіти, включаючи ударні кратери та інші особливості рельєфу.

Пильний "Тяньвень-1" та сплячий "Журонг"

Місія "Тяньвень-1" складається з трьох частин: орбітального апарату, марсохода "Журонг" і посадкового модуля, який доставив марсохід на поверхню. Марсохід за останній рік подолав відстань у майже 2 кілометри у регіоні Utopia Planitia. Однак у цій місцевості стає холодніше, тому марсохід був переведений у сплячий режим у травні та буде знову активований у грудні, коли температура у цьому регіоні підвищиться для нормальної експлуатації.

І марсохід, і орбітальний апарат наразі завершили свої основні місії. Але оскільки обидва все ще працюють, їх продовжуватимуть використовувати для майбутніх досліджень. CNSA каже, що отримали від них сумарно 1040 ГБ даних, включаючи дані орбітальних апаратів, якими вони поділилися з NASA та Європейським космічним агентством (ESA).

Нагадаємо, що раніше марсіанський вертоліт NASA встановив неймовірний рекорд.