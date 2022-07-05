Війна в Україні: що відбувається на фронтах 5 липня [ Редагувати ]
На Донеччині російські війська зосередилися на взятті під контроль дороги Бахмут - Лисичанськ і спробах оволодіти Білогорівкою. Біля цього населеного пункту, а також під Спірним і Вершиною тривають бої. Під Харковом ворог вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав і відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території Білорусі. За наявною інформацією, в збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення.
- На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Мхи та завдав авіаудару поблизу Есмані.
- На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.
- На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.
- На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут - Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.
- На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки та Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки.
- На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка.
- За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають артилерійські обстріли по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях Сил оборони в районі Авдіївки.
- На Південнобузькому напрямку противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Потьомкіне, Іванівка, Березнегувате, Партизанське, Червона Долина, Киселівка та Мирне. Зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
Нагадаємо, що в окупованому Донецьку 5 липня ЗСУ знизили склад боєприпасів.
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