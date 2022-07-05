Цього літнього сезону на Одещині не відкриватимуть пляжі для відпочивальників. Відповідне рішення ухвалили Одеська ОВА та міськрада Одеси, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Влада Одещини побоюється, що окупанти можуть завдавати ударів по скупченнях людей.

Слід пам'ятати, що війна все ще триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних жителів. Великі скупчення людей будь-де потенційно дуже небезпечні.

Марченко нагадав, що через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди на пляжах періодично підриваються на ворожих мінах, які прибиває до берега.

Нагадаємо, 2 липня на одному з пляжів на Одещині відпочивальник під час купання в морі підірвався на міні. Аналогічна трагедія сталася на початку червня.