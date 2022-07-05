Які міста України потраплять під ворожий обстріл: прогноз ясновидиці на 6 липня [ Редагувати ]
Джерело: Подробиці
В Україні всі з нетерпінням чекають на завершення війни і стежать за її перебігом. Щоденно ми сподіваємось на тишу та спокій в кожному куточку нашої держави. Ясновидиця Валерія, чиї прогнози вражають українців своєю точністю, розповіла, чого очікувати у середу, 6 липня.
"Було два дні тиші. Це для того, аби ми відчули, як це тихо і згадали наше безтурботне життя до 24 лютого. За думкою тих, хто розпочав цю війну, ми повинні вийти на вулицю і сказати: "Давайте віддамо всі наші території, аби в нас було тихо і спокійно". Проте ми вистоїмо і не піддамось на будь-які провокації", - прокоментувала останні дні відносної тиші ясновидиця.
Щодо 6 липня Валерія попередила:
"Знову будуть обстрілювати Одеську область. Імовірно, западна Україна. Можливо, Суми, Чернігів.
Дніпро, Миколаїв - точно. Також можливо Полтава, Полтавська область, Кривий Ріг.
Херсон і Мелітополь. Ми вас чуємо. Поки що великої біди, щоб евакуюватись - я не бачу".
Ясновидиця зауважила, що в найближчому майбутньому очікує деблокаду портів.
"Також буде пошкодження мосту (сподіваюсь, на ворожій території). Під загрозою залізнодорожнє полотно. Можливі перебої з електроенергією", - сказала вона.
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