Обстріл Харківської області: названо наслідки нічної атаки росіян [ Редагувати ]
У ніч на середу, 6 липня, російські війська вдарили по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені, в тому числі діти.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Після півночі росіяни завдали удару по Основ'янському району, ракета впала на відкритій території. При цьому в Новобаварському районі в результаті обстрілу зруйнована частина адміністративної будівлі.
У Київському районі Харкова через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.
Крім того, вночі ворог обстріляв Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Обстріли спровокували пожежі в житлових будинках і на відкритій території. Також загорілося поле з пшеницею.
"За добу в області постраждали 3 людини: 2 – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік 11 місяців і чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований з Гусарівки", - розповів Синєгубов.
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