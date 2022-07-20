Один вигнанець в гостях в іншого. Очільник підсанкційної росії відвідав такий же підсанкційний Іран. Офіційно зустріч мала на меті врегулювання сирійського конфлікту. Однак на думку політичних оглядачів - цей візит - про встановлення взаємовигідного партнерства.

Рф не "тягне" війну з Україною технологічно. А Іран, зі свого боку, хоче посилити вплив на сході, зокрема, й у Сирії. І обоє сприймають Сполучені Штати як заклятого ворога. Про ірансько-російські відносини - розкаже Марина Біленька.

Помітно кульгаючи, путін спускається бортовим трапом. Лише вдруге від початку так званої "спецоперації" в Україні він покинув свого бункера, щоб виїхати за кордон.

В Ірані він зустрівся з президентом Ібрахімом Раїсі та духовним лідером Алі Хаменеї.

Туди також приїхав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Формальний привід візиту - ситуація в Сирії. Неформальна - путіну треба показати, що бодай хтось ще хоче розвивати відносини з рф. Зустріч вигнанців - так на Заході охрестили цей вояж.

Джон Кірбі, офіційний представник Пентагону:

Я б сказав три речі про цю поїздку. По-перше, вона демонструє як сильно путін і росія ізольовані. Зараз вони змушені звернутися за допомогою до Ірану. По-друге, це показує, наскільки його власній оборонно-промисловій базі важко встигнути за спровокованою війною в Україні.

По-третє, кажуть у Пентагоні, це вказує на відсутність планів зупиняти війну. Поїздка путіна до Тегерана - відбулася і на тлі повідомлень, що Іран начебто планує передати рф сотні безпілотників. Зокрема, й бойові. Хоча офіційно Іран - таку перспективу заперечує.

Хосейн Амір Абдоллахіан, міністр закордонних справ Ірану:

У нас є угоди про оборону з росією, але ми не допомагатимемо жодній зі сторін цього конфлікту.

Раніше Іран офіційно засуджував вторгнення росії в Україну і не збирався визнавати псевдореспубліки на Донбасі.

До того ж країни є конкурентами. І за сферою впливу в Сирії, Лівії та на Південному Кавказі. І за пануванням на світовому енергетичному ринку.

Але динаміка російсько-іранських відносин змінюється. Дві підсанкційні країни готові до партнерства "тут і зараз", якщо це вигідно обом.

Росія зацікавлена у тому, щоб зберегти партнерство з Іраном, а також, можливо, використовувати цей напрямок для обходу західних санкцій. Зі свого боку, Іран прагне отримати підтримку рф у питаннях "ядерних переговорів" зі США, поступки у Сирії та Ємені, розуміючи, що зараз США будуть вибудовувати у регіоні проамериканську коаліцію, яка не вигідна ні Ірану, ні росії.

Через так звану "спецоперацію" в Україні рф опинилася під безпрецедентним санкційним тиском і обійшла Іран, який у чорних списках цивілізованого світу вже 40 років.

Зокрема, й за таємну розробку ядерної зброї. Росія та Іран звикли до санкцій, заявили в кремлі напередодні. І це ще одна точка, де вони можуть знайти спільну мову.

Адлан Маргоєв, науковий співробітник Центру близькосхідних досліджень Інституту міжнародних досліджень:

Санкційний режим щодо Ірану сформувався не за один місяць, він ставав жорсткішим поступово. Найсуворіші санкції проти Ірану запроваджено у 2012 році… Тоді й сталося відключення всієї банківської системи Ірану від Swift, запроваджено вторинні санкції проти фінансового, банківського, промислового та інших секторів іранської економіки.

І чим більше країни Заходу чинять тиск на Іран, тим більше це мотивує його зближуватися з росією.

Верховний керівник і духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї напередодні підтримав агресію росії проти України.

Алі Хаменеї, верховний керівник і духовний лідер Ірану аятола:

Війна за фактом жорстка річ і Ісламська республіка Іран не рада загибелі невинних людей. Однак у вашому випадку, якби ви не придумали ініціативу, інша сторона зі своєю ініціативою почала б війну.

Зійшлися Іран та рф у своїй нелюбові до Штатів. Поки путін збирався в Тегеран - Байден рушив у близькосхідне турне. США прагнуть створити там нову регіональну коаліцію. Тобто - "антиіранську".

Мохаммад Фараджаллах, головний редактор порталу "Україна арабською":

А це дуже негативний меседж. Путін на цьому гратиме, мовляв, щоб зібрати проіранську коаліцію, щоб протистояти США. Тобто тут є взаємоцікавість між Іраном та росією, адже дві ці держави - ізгої світової спільноти.

Тегеранський саміт - не минув даремно. На тлі візиту путіна російський "Газпром" і Національна іранська нафтова компанія підписали меморандум та уклали угоду на 40 млрд доларів. Вона, зокрема, передбачає розробку двох газових та шести нафтових родовищ.

Чи може Іран надати рф військову підтримку у війні з Україною - думки експертів розійшлися. З одного боку, Тегеран усе ще вірить у безсанкційне майбутнє. А поміч росіянам - означатиме нові обмеження Заходу. З іншого боку - надія на досягнення домовленостей зі США щодо ядерної програми - поступово згасає.

Тож і свою позицію щодо рф - у Тегерані можуть змінити.