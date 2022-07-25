Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця - України. Таке рішення ухвалили "Європейська мовна спілка", "Суспільне Мовлення" та BBC.

Після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го пісенного конкурсу "Євробачення".

Виконавчий директор "Євробачення" Мартін Остердаль сказав:

Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести пісенний конкурс "Євробачення" у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці - Україна - будуть відзначені та представлені протягом усієї події.

Голова правління "Суспільного Мовлення" Микола Чернотицький додав:

Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей - миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту.

Представники "Суспільного Мовлення" співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2022, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.