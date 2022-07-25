"Москва впаде, народи будуть вільними!". У Чехії завершився форум корінних народів Росії, що прагнуть самовизначення. Результат дводенних обговорень активісти виклали в Декларацію. Суть її наступна: нацменшини беруть курс на деколонізацію Росії. Бо війна в Україні, кажуть, загострила проблему дискримінації. Кивають на те, що Кремль як гарматне м'ясо здебільшого відправляє на фронт солдат з Бурятії, Чечні та Дагестану.

Тож як протистоятимуть рішенням Москви? І чи не бояться переслідувань - Ольга Жидецька з'ясовувала.

Голова уряду чеченської республіки Ічкерія Алман Закаєв:

Мы - представители коренных народов и колонизированных регионов российской федерации. Начинаем процес полной и всеобщей деколонизации росии.

На цих кадрах голова уряду Ічкерії у вигнанні зачитує декларацію, ухвалену на форумі вільних народів росії. На зібрання опозиціонерів до Праги приїхали представники чеченців, бурятів, татар та інших етносів. Уже вдруге за останні місяці противники Москви обговорюють поадльші кроки для звільнення своїх народів від кремлівського режиму.

Зуртан Халтаров, бурятський опозиційний політик:

Призываем всех военнослужащих и представителей силовых ведомств, являющихся представителями коренных народов и олонизированных регионов немедленно вернуться на родную землю и обеспечить мирный и демократический переход власти…

Повномасштабне російське вторгнення до України активізувало відродження національно-визвольних рухів у РФ. Так напередодні активісти нацменшин, що об'єдналися довкола громадсько-політичної платформи Ліга вільних націй, звернулися до американського президента з проханням допомогти у звільненні поневолених Москвою національних республік. Піднімає голову громадянський спротив і всередині росії. Зокрема на тлі велетенських втрат російської армії в Україні, більшість з яких - солдати з Дагестану, Бурятії, Хакасії.

Ілля Будрайсткіс, історик, політолог:

Мотив, собственно почему представители наших народов они гибнут за какое-то великое славянское дело воссоединения триединого русского етноса. Вот этот вопрос может возникнуть, он уже в каких-то формах в приватных пространствах возникает, но он вполне может выйти наружу.

Так з'явився громадський фонд "Вільна Бурятія", який допомагає військовим-контрактникам розірвати угоди та не бути відправленими на війну і загибель до України. За його сприяння півтори сотні вояків змогли повернутися з війни. Засновники фонду, кажуть, коли розпочинали - навіть не думали, що їхні послуги стануть настільки затребуваними.

Володимир Будаєв, співзасновник фонду "Вільна Бурятія":

На национальном празднике, летнем Сухарбане, стояла палатка для рекрутинга молодых людей. Это абсолютный абсурд. Это косвенно подтверждает, что у российсой армии проблемы с поставками пушечного мяса в Украину.

Населення Бурятії трохи менше мільйона. А площа завбільшки з Німеччину. На її території нараховують понад 700 родовищ корисних копалин, серед яких золото. При цьому загибель бурятських військових у боях в Україні - найвища з-поміж регіонів Росії. За підрахунками місцевих журналістів, вантаж 200-их з так званої "спецоперації" на тамтешніх кладовищах ховають щодня.

Олена Трифонова, журналістка видання "Люди Байкала":

Почему вообще столько погибших в Бурятии? Мы можем предполагать, что это, конечно, бедность. То есть людям в деревнях практически негде работать и самым крупным, самым стабильным работодателем является армия.

При цьому під гаслом денацифікації українців умирати до сусідньої держави за 7 тисяч кілометрів їдуть люди, які самі постійно потерпають від знущань та дискримінації з боку росіян.

Ганна Зуєва, незалежна журналістка (Улан-Уде):

Если поспрашивать бурят, которые продолжают ездить в Москву, как их только там не обзывают. И узкоглазые, и китайцы и езжайте в свой Узбекистан, и езжайте в свою Монголию.

Попри все це - більшість жителів регіону війну проти українців та загибель співвітчизників виправдовує.

Они же переродятся наверное, у нас же буддизм, сансара и все такое.

Правильно, нужно всех нациков раздолбить, это че такое, они же просто издеваются над нашими парнями.

Я верю своему президенту, и вот все, что он делает, это все правильно.

З такою позицією більшості населення ідеї опозиціонерів про руйнування російської тюрми народів та незалежність національних республік поки звучать фантастично. Та історики кажуть - деструктивні процеси вже почалися. Їх каталізатором стануть успіхи України, які викриють брехню та політичну імпотенцію Кремля.

Ілля Будрайсткіс, історик, політолог:

Вот это нежелание осознать масштаб происходящего, так же связано с постоянным повторением идеи, что люди, которые погибли, они погибли не зря. То есть перелом произойдет в тот момент, когла окажется, что эти потери - они действительно были бессмысленны.

За даними українського міноборони, російське військо вже втратило 40 тисяч своїх бійців. Це в два з половиною рази більше, ніж Радянський союз за 10 років війни в Афганістані. При цьому останні дані про своїх загиблих РФ публікувала три місяці тому - це 1351 військовий.