Херсонські партизани не дають спокою окупантам і в самому місті

Філігранних ударів завдали Збройні Сили України по Антонівському мосту на Херсонщині. Цю інформацію підтвердила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк. А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупантам варто вчитися перетинати Дніпро вплав. Або залишити Херсон, поки є змога. Адже третього попередження може й не бути.

І це не всі гарні новини, адже наші воїни тримають під вогневим контролем стратегічно важливі шляхи, які мають для ворога критичне значення. Докладніше розкажуть мої колеги.

Пізно ввечері херсонцям не дали заснути звуки вибухів.

Вышла ракета.. шото начнается… Это было очень громко ребята, это была жесть просто.

Гатило потужно та цілеспрямовано.

Містяни одразу запідозрили: це українські військові остаточно виводять з ладу найважливішу для окупантів переправу через Дніпро.

Чувствую, моста не будет.

Зрадники та колаборанти, які називають себе нинішньою владою в Херсоні, швидко спростували руйнування мосту, мовляв, працювала російська ППО. Щоправда, свідки показали, як вона працювала.

Это типа русское ПВО? - Да оно, просто видишь, в чертах города, и оно работает против таких этих, это "Химарс" наверное, вот щас опять прилеты будут по мосту, потому шо они вылетают, только когда засекают издалека, но х** они их прочитают эти ракеты, они щас прилетят.

Зате напередодні рашисти влучно поцілили у свій власний гелікоптер, який планував вдарити по українських позиціях, але атакував свої.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Опівдні трійка КА-52 в районі Ольгиного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного КА-52. Наших втрат не допущено.

Мости на Херсонщині - це шляхи постачання зброї, техніки та живої сили для окупантів. Нагадаю, кілька днів тому антонівський міст зрешетили. Тепер рух по ньому перекрито. Також пошкоджено переправу через річку Інгулець.

Всі в ряд, наче їх хтось сверлив тут.

Напередодні ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Херсонщині - село Андріївку.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Наша авіація нанесла чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів, уражено чотири опорних пункти ворога, в районі Андріївки, Білогірки, Благодатного. Таким чином Андріївку звільнено й остаточно зачищено від російських окупаційних військ, як і Лозове.

Тим часом херсонські партизани не дають спокою окупантам і в самому місті - постійно нагадують рашистам про їхні сумні перспективи на півдні України. І жовті стрічки та патріотичні послання - лише помітна усім частина роботи підпільників.