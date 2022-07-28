Польща замовила у Південної Кореї 1 тисячу танків К2, понад 600 гаубиць К9 та 3 ескадрильї винищувачів FA-50. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

Угоди підписано, бронетехніка почне надходити до Польщі цього року. Сума угоди не називається. Сучасна ескадрилья - від 8 до 30 літаків.

Перші літаки надійдуть у розпорядження ВПС Польщі наступного року. Глава Міноборони Польщі зазначив, що вони дозволять замінити літаки, поставлені з країн, які раніше входили до СРСР, та покращити підготовку льотчиків.

За умовами угоди, найближчими роками виробництво переліченої у договорі зброї буде налагоджено у Польщі.

Нагадаємо, що Польща купує у США 116 танків Abrams.