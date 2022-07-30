США у серпні передадуть Україні нову партію безпілотників Phoenix Ghost [ Редагувати ]
Пентагон у серпні передасть Києву нову партію тактичних безпілотників Phoenix Ghost. Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони США.
У них (українців - ред.) ще є деякі з тих оригінальних систем, які ми їм надали. Доставка наступної партії... розпочнеться у серпні.
У Пентагоні заявили, що Phoenix Ghost були надані Україні "на ранніх етапах" вторгнення Росії. У Вашингтоні розраховують на регулярні постачання у майбутньому.
У Міноборони США зазначили, що брали участь у закупівлі значної кількості запчастин для літаків, але більшою мірою зосереджені на середньостроковій та довгостроковій співпраці в авіації.
І ми справді були залучені до зусиль із закупівлі значної кількості запасних частин для цих літаків... Але ми не маємо таких літаків. Тож наша увага з погляду потенційних інвестицій в авіацію справді набагато більше зосереджена на середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Нагадаємо що 22 липня президент США Джо Байден схвалив черговий пакет допомоги Україні на $270 млн. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost. Обсяг військової допомоги Україні з боку США сягнув $8,2 млрд.
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