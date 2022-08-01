У понеділок, 1 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області на перехресті Нікопольського шосе та проспекту Металургів зіштовхнулись вантажівка та маршрутка. Про це повідомляє "Первый Криворожский".

Так, 32-річний водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з маршрутним таксі Mercedes Sprinter під керуванням 72-річного чоловіка.

За попередньою інформацією постраждали водій та пасажири. На місці працюють інспектори патрульної поліції.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 14 громадян, їх доставлено до медичного закладу. На місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції. З’ясовуються причини аварії, проводиться допит потерпілих та свідків, - йдеться в повідомленні поліції.

В результаті зіткнення постраждали 14-ть пасажирів мікроавтобусу, яких доставлено до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами( Кримінального кодексу України.