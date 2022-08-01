У Києві зупинятимуть транспорт на час тривоги

У Києві пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Про це повідомляє КМДА.

Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги. Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси - до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини - "кишені".

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів впродовж 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери, які з 1 серпня повернулися до громадського транспорту, будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції.

Столична влада закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.

Як повідомляли "Подробиці, у Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.